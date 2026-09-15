Jefferson Farfán se pronunció mediante un comunicado luego de que el abogado de Magaly Medina confirmara que el exfutbolista fue denunciado en el marco de las amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

“ Resulta grave que sin prueba alguna y antes de que la Fiscalía siquiera haya realizado diligencias para verificar su denuncia o haya determinado mi vinculación con los hechos denunciados, el abogado Ángel Fernández Ugaz Zegarra me presente públicamente como ‘auto mediato’ de las extorsiones ”, indicó la ‘Foquita’.

“ Resulta inadmisible que la señora Media diga que tales amenazas ‘parten’ de mí, que a continuación, refiera que ‘muchos futbolistas están vinculados a pandillas delincuenciales’ (...) Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerir públicamente ”, agregó.

En ese contexto, Farfán pidió públicamente a Magaly Medina que se rectifique por haberlo relacionado con las recientes amenazas de extorsión y secuestro que ha recibido la periodista.

“ Estoy exigiendo a la señora Magaly Jesús Medina Vela y a su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, que rectifiquen de manera inmediata, gratuita, pública y proporcional las insólitas imputaciones realizadas mediante medios de comunicación social en contra de mi persona, sin perjuicio de las responsabilidades de ley ”, sostuvo.

A través del comunicado, Jefferson Farfán rechazó las amenazas dirigidas contra Magaly Medina y expresó su condena ante estos hechos. Asimismo, negó haberlas ordenado, coordinado o participado de alguna manera en ellas.

“ Colaboraré con cualquier investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú destinada a esclarecer los hechos e identificar a los verdaderos responsables ”, concluyó.