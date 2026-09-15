Jefferson Farfán se pronunció mediante un comunicado luego de que el abogado de Magaly Medina confirmara que el exfutbolista fue denunciado en el marco de las amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.
“Resulta grave que sin prueba alguna y antes de que la Fiscalía siquiera haya realizado diligencias para verificar su denuncia o haya determinado mi vinculación con los hechos denunciados, el abogado Ángel Fernández Ugaz Zegarra me presente públicamente como ‘auto mediato’ de las extorsiones”, indicó la ‘Foquita’.
“Resulta inadmisible que la señora Media diga que tales amenazas ‘parten’ de mí, que a continuación, refiera que ‘muchos futbolistas están vinculados a pandillas delincuenciales’ (...) Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerir públicamente”, agregó.
En ese contexto, Farfán pidió públicamente a Magaly Medina que se rectifique por haberlo relacionado con las recientes amenazas de extorsión y secuestro que ha recibido la periodista.
“Estoy exigiendo a la señora Magaly Jesús Medina Vela y a su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, que rectifiquen de manera inmediata, gratuita, pública y proporcional las insólitas imputaciones realizadas mediante medios de comunicación social en contra de mi persona, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”, sostuvo.
A través del comunicado, Jefferson Farfán rechazó las amenazas dirigidas contra Magaly Medina y expresó su condena ante estos hechos. Asimismo, negó haberlas ordenado, coordinado o participado de alguna manera en ellas.
“Colaboraré con cualquier investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú destinada a esclarecer los hechos e identificar a los verdaderos responsables”, concluyó.