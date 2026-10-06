En menos de 24 horas, el resultado que inicialmente parecía colocar a Fernando Orihuela como ganador en primera vuelta se transformó, con el avance del conteo oficial, en una elección con alta probabilidad de segunda vuelta con Arnoldo Mallma de APP.

Con el 96,929 % de las actas contabilizadas, Orihuela, de Podemos Perú, registra 29,241% de votos; mientras, Arnoldo Mallma de Alianza para el Progreso (APP), alcanza 27,126%. Hasta ayer, la distancia entre ambos era de apenas 2,115 puntos porcentuales.Al cierre de esta edición, ninguno superaba el umbral del 30% exigido para evitar la segunda vuelta. Faltaban contabilizar poco más de 70 actas. y otras 41 han sido enviadas al JNE por observaciones.

El dato político más importante es que Orihuela necesita solo 0,759 puntos porcentuales para alcanzar el 30%. Pero el porcentaje final dependerá de las actas que todavía faltan procesar.

Podemos tiene su principal fortaleza en el centro de Junín. En la provincia de Huancayo registra 33,929 %, frente al 23,793 % de APP. La ventaja de Podemos alcanza 10,136 puntos. El valle del Mantaro aparece como uno de los principales soportes de Orihuela.

APP, en cambio, se posiciona en Chanchamayo con 30,264% de votos, mientras Podemos llega a 28,181%. Son 2,083 puntos de ventaja para APP. En Satipo la ventaja es mayor: APP obtiene 34,098 % y Podemos 17,013 %. El mismo patrón aparece en la provincia de Junín: APP obtiene 35,952% y Podemos 33,476%. En Jauja, APP también supera a Podemos: 40,259% frente a 22,509%.

“Harán de todo”

Para el analista político Ginés Barrios en Satipo, hubo un voto castigo. “Relacionan a Orihuela como ex director regional de salud y ex gobernador que no ha impulsado adecuadamente el hospital“, indicó.

Sobre posibles alianzas electorales dijo que es “una tarea sumamente peligrosa porque ambos candidatos están dispuestos a hacer lo que sea para terminar elegidos.“