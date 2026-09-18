Con el propósito de acopiar e intercambiar información técnica que permita a cada entidad actuar con celeridad según sus atribuciones ante la llegada del Fenómeno El Niño, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores y titular de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA), Faviola Susana Campos Hidalgo, dirigió la III Sesión Ordinaria de la CRA desarrollada en el auditorio del Ministerio Público.

Durante la jornada, el Gobierno Regional de Piura informó sobre los avances logrados en articulación con la Dirección Regional de Agricultura para el desbroce y descolmatación de drenes agropecuarios en Tambogrande, Morropón, Sullana y el Bajo Piura. Asimismo, se reportó la adquisición de combustible, el mantenimiento del dren Ignacio Merino, la puesta a punto de las cubas en los SARES Ignacio Merino y Gullman, las gestiones para intervenir el SARE El Chilcal y la priorización de las obras viales en la avenida Grau para asegurar puntos de evacuación pluvial.

En materia logística y de respuesta inmediata, la representación regional dio cuenta de la disponibilidad de 725 toneladas de ayuda humanitaria en su almacén central y 65 toneladas en cada uno de sus 17 almacenes adelantados. Además, se detalló el mantenimiento de 51 motobombas destinadas a donación municipal, la gestión ante la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la llegada de puentes y albergues temporales, y la programación de inspecciones aleatorias junto al Ministerio Público para verificar la operatividad de los refugios locales.

A su turno, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, su par de Sullana y la Defensoría del Pueblo expusieron las inspecciones ejecutadas en cauces, defensas ribereñas, infraestructura y en los SARES de la región. Tras el balance, las autoridades acordaron exigir que todos los municipios y el Gobierno Regional cuenten con planes de contingencia obligatorios para las obras en ejecución, con el objetivo de prevenir inundaciones y mitigar riesgos en la población.

Finalmente, la presidenta de la CRA instó a los miembros a mantener una vigilancia estricta sobre la ejecución presupuestal de la partida 068 y las obras preventivas. Asimismo, anunció que para la próxima sesión se citará a la EPS Grau, al Proyecto Especial Chira Piura, a la ANIN, al Ministerio de Vivienda y a las municipalidades de Piura y Sullana para evaluar los avances en los puntos críticos de la región.