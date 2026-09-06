Más de 500 millones de soles se necesitan para atender la emergencia en la región Piura ante un probable fenómeno El Niño. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez.

PRESUPUESTO. A menos de dos meses de registrarse las lluvias por el Fenómeno El Niño, el sector empresarial informó que la región necesita más de 500 millones de soles para realizar los trabajos de prevención y evitar que los piuranos vuelvan a sufrir alguna inundación como la ocurrida en el 2017 que dejó a miles de damnificados en todo el departamento de Piura.

Para ello, Javier Bereche Álvarez, informó que en la región se necesita este presupuesto para realizar los trabajos en la limpieza de las defensas ribereñas, descolmatación del río, desvegetación y otras actividades de prevención.

“Miren, nosotros hemos estimado que la atención total de la emergencia de Piura en obras de preparación bordea los 500 millones de soles. Eso es lo que se necesita entre defensas ribereñas, descolmataciones, desvegetación, Chutuque, bombeo de alta succión y Easy Wall para poder proteger las viviendas en zonas de cuencas ciegas”, dijo el presidente del gremio empresarial.

Asimismo, dijo que, aunque el sector privado cuenta con la capacidad para financiar o cofinanciar esta inversión, la ejecución depende enteramente del Poder Ejecutivo. El Gobierno central es el encargado de elaborar y aprobar a tiempo las fichas técnicas necesarias para poner en marcha estos trabajos de preparación, mantenimiento y mitigación frente a un posible fenómeno extraordinario.

Cabe señalar que los representantes de los gremios empresariales se vienen reuniendo constantemente a fin de fiscalizar los trabajos que se encuentran en esta parte del país.

El analista del Senamhi Piura, Alessio Carrasco, confirmó la continuidad del calor.