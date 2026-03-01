La comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene activo el sistema de alerta de El Niño costero y entre el mes de marzo y mayo las lluvias serían superiores a la normal.

El estado de alerta emitido por el Enfen mantiene activo El Niño costero que se extendería hasta el mes de noviembre, cuyo pronóstico vigente de marzo a mayo indica lluvias superiores a lo normal en la costa norte, con una mayor probabilidad de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, sin descartar eventos extremos durante marzo y abril.

“Durante la mayor parte del evento, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil, pudiendo alcanzar la magnitud moderada en julio”, dice el comunicado del Enfen.

Asimismo, señalan que, en cuanto a los recursos pesqueros, se prevé que en las próximas semanas las especies transzonales bonito y perico, mantengan su disponibilidad a lo largo del litoral peruano.

Para ello, solicitan a las autoridades adoptar medidas preventivas, de preparación y reducción de riesgo de desastres para evitar daños y pérdidas humanas.

Mientras tanto, el Senamhi a través del Aviso Meteorológico Regional N° 031, prevé precipitaciones en la costa y sierra norte con vigencia para hoy domingo 01 al lunes 02 de marzo del 2026.

“El cual informa que se presentarán lluvias de moderada intensidad. Asimismo, se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde y por la noche, con ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Además, se esperan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en la costa de Tumbes y costa interior de Piura”, dice el comunicado.

Finalmente, el Enfen señaló que se espera el incremento en la frecuencia e intensidad de crecidas y activación de quebradas.