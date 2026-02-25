Una lluvia de 13.5 litros por metro cuadrado inundó nuevamente a la ciudad de Piura, mientras que en la sierra continúan los aislamientos y derrumbes de vías por falta de obras de prevención. Las lluvias no dan tregua a Piura, puesto que el Senamhi prevé precipitaciones de mayor intensidad para los próximos días.

El inicio del Fenómeno El Niño Costero no da tregua a la región y ya va dejando serios daños en viviendas, locales comerciales, en el sector agrícola y en el turismo. Solo en Piura, se mantiene mayormente entre 54 y 62 litros por metro cuadrado, con alta probabilidad de lluvias moderadas a fuertes hasta el 27 de febrero.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, hasta ayer martes, se reportó un total de 1350 personas damnificados y 12 211 afectados producto de las intensas precipitaciones en la región. Además, de 44 viviendas destruidas, 532 inhabitables y 5539 afectadas. También se detectó dos establecimientos de salud y un colegio afectados, así como vías destruidas, que provocan el aislamiento de decenas de caseríos.

De acuerdo con el informe del COER, debido a las lluvias intensas, continúa el incremento del caudal del río Corral Medio que desemboca en el río Piura a la altura del Centro Poblado Ingenio y sus caseríos Pampas Flores, Pueblo Libre, Maravilla, Piedra Herrada y La Pilca.

“Se reporta la activación de las quebradas Las Malvinas, El Ciro, La Maravilla, Pedregal y La Chira en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón. Actualmente, el sector no cuenta con pase peatonal habilitado, lo que limita la transitabilidad de la población y la expone a condiciones de riesgo, especialmente ante una eventual crecida súbita del caudal”, dice el informe.

Asimismo, la mañana de ayer martes, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, registradas en Tambogrande, cuya acumulación fue de 68.2 litros por metro cuadrado, produjo la inundación de la Institución Educativa INA N º 54.

Las aulas, el patio, ambientes administrativos y los servicios higiénicos terminaron inundados tras varias horas de lluvia, generando gran preocupación en los padres de familia y docentes, a pocas semanas del inicio del año escolar 2026.

Mientras tanto, en el tramo Chirimoyos-Culebreros, distrito de Santa Catalina de Mossa, provincia de Morropón, se produjo un derrumbe de rocas que interrumpió parcialmente la transitabilidad en esta vía de comunicación. Lo mismo sucedió en el tramo Yamango-Pagay, distrito de Yamango.

De otro lado, se informó que el comportamiento hidrológico del río Chira, en la provincia de Paita, hasta la 8:00 horas, la estación hidrológica Puente Simón Rodríguez, registró un caudal de 1900.83 m³/s, ubicándose en el umbral rojo. Es así como las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Miramar, Amotape, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Las Valencias, Tamarindo, Querecotillo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarará e Isla San Lorenzo.