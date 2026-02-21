La región Piura enfrenta fuertes precipitaciones de más de 160 milímetros generando serios daños. Ante esto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias intensas que se vienen presentando en los departamentos de Piura y Tumbes están asociadas al inicio del fenómeno El Niño costero de débil intensidad.

Las fuertes precipitaciones en la costa norte sería el inicio de El Fenómeno El Niño costero, según advirtió el Senamhi. Las lluvias con acumulado de más de 160 milímetros ha provocado el cierre de vías, aislamientos de caseríos en la sierra y daños en viviendas. Además, hay una víctima mortal.

Estas precipitaciones que se registran en Piura y Tumbes corresponden al calentamiento anómalo del mar frente a la costa norte, lo que marca el inicio de El Niño costero, según el Estudio del Fenomeno El Niño (Enfen) con alerta de magnitud débil.

Solo en Alamor (Sullana) se registró un aumulado de 167.7 mm (día extremadamente lluvioso), mientras que en La Ardilla fue de 141.9 mm, puente Macará de 82 mm, Lancones 56.2 mm, El Ciruelo 36.4 mm, San Pedro 31.2 mm, puente Simón Rodriguez: 25.1 mm y en Piura ciudad de 6.5 mm. En la sierra el acumulado en Malacasi fue de 71.8 mm (día muy lluvioso), Hacienda Barrios 16 mm, Hacienda Bigote 15.8 mm y Bocatoma Chipillico 15.8 mm.

Antes las intensas lluvias, el Senamhi advirtió que el reservorio Poechos y San Lorenzo se encuentran en el umbral de alerta rojo.

Al respecto, el jefe zonal Piura, ingeniero Jorge Carranza, explicó que si no desembalsan oportunamente las crecidas del río Chipillico puede afectar no solo a la estructura del reservorio mismo, sino ocasionar una crecida del río Piura y estas aguas podrían llegar a la ciudad de Piura, afectando las diversas localidades.

Para ello, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura informó que el río Chira alcanzó un caudal de 1,783.78 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Simón Rodríguez, ubicándose en umbral rojo, lo que significa una alta probabilidad de desborde e inundaciones en zonas aledañas.

Este incremento del caudal responde al comportamiento hidrológico en la cuenca y mantiene en alerta a las autoridades y a la población del departamento de Piura, especialmente en la provincia de Paita y distritos cercanos.

Entre las zonas con mayor riesgo de afectación se encuentran los centros poblados de Miramar, Amotape, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Las Valencias, Tamarindo, Querecotillo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarará e Isla San Lorenzo.

Asimismo, las autoridades advirtieron sobre la posible inundación de áreas agrícolas, erosión de márgenes y daños en infraestructura cercana al río, por lo que recomiendan evitar acercarse a la ribera, no cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para prevenir emergencias.

Mientras tanto, en la sierra de Piura, un nuevo derrumbe provocó la restricción del camino en el caserío de Cerro Negro, Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, donde con maquinaria pesada iniciaron los trabajos de limpieza para recuperar la transitabilidad.

En Sullana, las fuertes precipitaciones ocasionaron el derrumbe de la pared del centro perimétrico del Hogar de Adultos Mayores San Francisco de Asís, conocido como asilo de ancianos y del tanque elevado de agua, afectando a los pacientes y personal del local.

La Dirección Zonal 01 del Senamhi, a través del Aviso Meteorológico Regional N° 027 informó precipitaciones en la costa y sierra norte, con vigencia para el domingo 22 al lunes 23 de febrero del 2026, la cual se prevé lluvias de moderada y fuerte intensidad. Además, del incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde y por la noche.

Agregó la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Además, se esperan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en la costa interior de Tumbes y de Piura.

“Para Piura se mantiene mayormente por encima de los 50 mm con alta probabilidad de lluvias ligeras, un especial énfasis el 20-23 ya que el PWAT alcanza valores próximos a 60 mm alta probabilidad de lluvias moderadas a fuertes”, dijo Carranza.​