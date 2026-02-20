El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el río Chira alcanzó un caudal de 1,783.78 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Simón Rodríguez, ubicándose en umbral rojo, lo que significa una alta probabilidad de desborde e inundaciones en zonas aledañas.

El incremento del caudal responde al comportamiento hidrológico en la cuenca y mantiene en alerta a las autoridades y a la población del departamento de Piura, especialmente en la provincia de Paita y distritos cercanos.

Entre las zonas con mayor riesgo de afectación se encuentran los centros poblados de Miramar, Amotape, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Las Valencias, Tamarindo, Querocotillo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarará e Isla San Lorenzo.

Las autoridades advirtieron sobre la posible inundación de áreas agrícolas, erosión de márgenes y daños en infraestructura cercana al río, por lo que recomiendan evitar acercarse a la ribera, no cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para prevenir emergencias.