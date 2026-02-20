La Cuaresma se inició el pasado 18, con el Miércoles de Ceniza, y se prolongará hasta el 5 de abril, con el día de Resurrección, tal como lo manda la tradición cristiana en la Semana Santa.

Durante este tiempo, los fieles se preparan espiritualmente para la Pascua (donde se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo). Además, tiempo para la conversión, reflexión, penitencia y renovación personal, buscando acercarse a Dios y alejarse del pecado.

PLATILLO

En Catacaos también es un tiempo para fortalecer la fe y renovar el compromiso con la vida cristiana celebrando la Semana Santa y donde desde hoy y por 7 viernes consecutivos se prueba el plato de “Malarrabia”, un potaje muy arraigado en el Bajo Piura.

Este potaje es el plato bandera de la Semana Santa que tiene un origen campesino, nació de la creatividad de una mujer que mezcló ingredientes disponibles (plátano y queso) y se lo dio de comer con enojo a su pareja.

Muchas familias la preparan en casa y otras acuden a Catacaos en busca de las picanterías emblemáticas donde poder degustarla.

EL SANTUARIO

Pero no solo en la Heroica Villa lo hacen, basta recorrer el pueblo de Cungungará donde encontrará un lugar denominado el “Santuario de la Malarrabia” liderado por doña Sindy Quintana Valverde.

Este platillo es consumido tradicionalmente los viernes de Cuaresma. “​Nuestra especialidad no tiene comparación. La Malarrabia en picantería Lesmar se prepara siguiendo la receta ancestral, utilizando cabrillón fresco, además de plátano maduro en su punto exacto de dulzor y queso artesanal de la mejor calidad “, dijo la cocinera.