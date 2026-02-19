El párroco Cléver Santur Rivera de la Parroquia San Juan Bautista puso énfasis en decir que la Semana Santa es para que el seguidor de Cristo la viva, la celebre y exprese en forma clara y manifieste su amor a nuestro Señor Jesucristo.

Fue durante la presentación del programa oficial de Semana Santa 2026, que se celebra en Catacaos, donde destacó la fe que recibimos y la podemos pasar íntegra a la siguiente generación, como son los casos de las Cofradías, Hermandades, sociedades religiosas.

“Los procuradores tienen esa gran misión en Semana Santa, la cual es vivir la fe con regocijo, esperanza y cumpliendo los preceptos de Dios” , señaló el pastor de la Iglesia en Catacaos.

PUEDES VER: El procurador del Santo Cristo pide vivir la Semana Santa llena de fe y esperanza

EL PROGRAMA

Posteriormente, invitó a los fieles de toda la región, del Perú y del extranjero a llegar a la Heroica Villa a vivir esa experiencia, destacando que la participación activa nos hace discípulos de Cristo.

Puntualizó que Catacaos es un distrito seguro, acogedor y, por ello, los 7 potajes no lo hacen pasar desapercibidos. Para este año, el depositario es don Luis Tolentino Taboada Valverde, y el Doliente, Oswaldo Gálvez More.

Las actividades religiosas se inician el viernes de Dolores, el 27 de marzo, y culminan el domingo 5 de abril con la procesión de Resurrección. Los actos centrales son el jueves y viernes santo (2 y 3 de abril).

MIRA ESTO: Catacaos se alista para superar récord de la malarrabia más grande del país

CON FE

Con una fe fuerte, “pese a que no son los mejores momentos”, el alcalde de Catacaos, Jhonny Cruz, pidió al pueblo a vivir la Cuaresma con esperanza y el compartir con los hermanos.

Más adelante, señaló que la comuna ha organizado actividades culturales, como exposición artística, festival de la malarrabia, concurso nacional de pintura, concierto de Orquesta Sinfónica, marcha por la paz, proyección de película, entre otros.