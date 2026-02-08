El viernes 27 de marzo es la fecha en la que se cocinará el plato gastronómico representativo de Semana Santa en Catacaos, una malarrabia gigante que supere la marca de la más grande del país.

Este evento es organizado por la comuna distrital y la Asociación de Restaurantes y Picanterías Villa Heroica que han acordado lograr este año hacer un plato de más 100 metros de dicho manjar gastronómico, dejando atrás la marca del año pasado, que fue de 82 mts.

SE PREPARAN

“Vamos a ver la lista de los insumos, quiénes cocinan y dónde se va a preparar la menestra, el arroz, el pescado sudado y lógicamente, la malarrabia, que se va a presentar en la plaza de armas de la Heroica Villa”, informó la Gerencia de Desarrollo Económico.

Hay que recordar que Catacaos ostenta el título de “Capital de la gastronomía tradicional de la región”, y la Asociación de Restaurantes y Picanterías distribuirá las tareas entre los socios de la entidad que agrupa a los mejores cocineros y cocineras del distrito.

Finalmente, hicieron la invitación a los visitantes y turistas a compartir la fe de un pueblo en Semana Santa y de paso gozar del delicioso potaje.