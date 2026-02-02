El copús piurano, una de las expresiones más emblemáticas de la gastronomía tradicional, avanza hacia un posible reconocimiento oficial y buscan institucionalizarlo como Patrimonio Cultural del Alto Piura.

Así lo dio a conocer la directora de Ceturgh Perú, Katty Vegas, quien indicó que ha presentado ante las municipalidades de Piura y Castilla la propuesta para institucionalizar el 29 de enero como el “Día del Copús Piurano”, con el objetivo de preservar y poner en valor este plato como patrimonio cultural vivo de la región.

ANDINO

Asimismo dijo que se planteó rescatar y revalorar este plato ancestral vinculado a la historia, la cosmovisión andina y la identidad regional.

“La iniciativa se sustentó en el profundo significado histórico y cultural del copús, cuya tradición se vinculó a relatos ancestrales, siendo Ayabaca un lugar simbólico del copús (llamado también qhopuqhay), una manifestación culinaria que recoge la memoria de los cerros o apus y traduce los mitos andinos en alimento y ritual, de agradecimiento a la tierra ”, señala la difusora de la gastronomía piurana.

Con esta propuesta se busca que este platillo trascienda y sea reconocido oficialmente como expresión viva de la historia, el mito e identidad cultural del Alto Piura, reafirmando el rol de la gastronomía como vehículo de memoria y desarrollo cultural.

PLATILLO

Cabe señalar que el copús piurano es presentado como una pachamanca propia de la región, elaborada de manera comunitaria y ritual. Su preparación incluye diversas carnes, tubérculos, plátanos, ajíes y chicha de jora, cocidos bajo tierra, en tinajas de barro, con leña de algarrobo.

“Desenterrar” el copús es un acto especial que lo vincula con la tierra y la espiritualidad andina, una de las técnicas tradicionales y el uso de insumos locales y que fue presentado en días pasados por alumnos y un staff de chefs de Ceturgh Perú, como parte del proceso de transmisión y preservación de la cocina tradicional piurana.