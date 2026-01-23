La emblemática chicha de jora está de fiesta: una bebida ancestral que forma parte esencial de las costumbres y la identidad cultural del Bajo Piura y de toda la región.

Hoy, desde las 10:00 a.m., en el Centro Cívico Paloma de la Paz, se desarrollará la IV edición del Festival ”Achichalud Piura“, para rendir homenaje a la chicha de jora como símbolo vivo de nuestra identidad cultural.

Esta bebida tiene un sabor que añora la época de los antiguos incas, manteniendo todavía su preparación artesanal desde tiempos milenarios y también es producto alimenticio pues posee vitaminas medicinales.

ANCESTRAL

Cabe señalar que este producto se elabora a base de maíz de jora, que después de germinado y secado, se puede elaborar la chicha de jora, una bebida fermentada a manera tradicional que también sirve de condimento para varios potajes como sudados, seco de chabelo, arroz con pato, seco de cabrito, entre otros.

La bebida que nos identifica vuelve a reunir a los piuranos a través de “Achichalud Piura” que se consolida como una marca cultural que revaloriza la gastronomía regional y pone en vitrina la bebida bandera del norte. El evento reunirá a picanterías tradicionales y al público piurano en una jornada de sabor y tradición.

Participarán picanterías emblemáticas como Mondragón, Gua Paisa, La Casa de Oscar, La Pedregaleña 1 y La Cholita Cataquense, además del Instituto Gastronómico D’ Gallia, Big Kola y Oro Kola, fortaleciendo la cadena gastronómica local.

ACTIVIDADES

El festival busca promover el consumo responsable y sostenible de esta bebida, así como impulsar a las picanterías piuranas, considerando que la chicha de jora es insumo clave en numerosos platos típicos.

El programa incluye concursos a la mejor estampa, la mejor chicha de jora y el mejor bebedor o bebedora, además de degustaciones y exposición de la riqueza culinaria de la región. “Achichalud” reafirma las costumbres, valores e identidad que hacen de Piura una tierra de tradición.