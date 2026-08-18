A pesar del reciente incremento de cobertura nubosa y los días de baja temperatura en el litoral norte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi confirmó que el fenómeno de El Niño continúa su curso en la zona norte del país. Las autoridades meteorológicas desmintieron las versiones sobre un enfriamiento prematuro en el mar e informaron que el calor continuará durante los próximos meses.

EL NIÑO. El ingeniero Jorge Carranza, jefe del Senamhi, explicó que las variaciones en los termómetros responden a fenómenos temporales y no a un cambio en la tendencia global del clima.

“El fenómeno El Niño sí continúa desarrollándose en la zona norte, es decir, en la que nos afecta a Piura y Tumbes; por eso es que son las elevadas temperaturas tanto las mínimas como las máximas. Continuamos en desarrollo. He visto alguna información de que ya estamos fríos, bueno, la verdad es que no es así”, precisó el especialista.

Respecto al cielo nublado que registra Piura y otras regiones del norte, Carranza aclaró que no proviene de la sierra, sino del fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que impulsará vientos fríos e inyectará humedad desde el mar hacia la franja costera por un periodo de dos a tres días.

Agregó que, aunque se prevé el arribo de una onda Kelvin de agua fría que podría atenuar el calor de forma pasajera, los pronósticos confirman que las temperaturas máximas y mínimas seguirán situándose muy por encima de los valores habituales.

“Según los pronósticos, se prevé que estas temperaturas altas se mantengan muy por encima de sus valores normales. Igual la primavera vamos a tener, al igual que el invierno, al igual que el otoño, una primavera caliente”, concluyó Carranza.

Asimismo, el Senamhi mantiene vigentes avisos meteorológicos por incremento de viento en provincias como Sechura, Paita y Talara, previo a un nuevo repunte térmico previsto para mediados de semana.

Por su parte, el meteorólogo del Senamhi Piura, ingeniero Alessio Carrasco, precisó que las proyecciones meteorológicas para el norte del país prevén un incremento paulatino en las precipitaciones hacia los próximos trimestres, comprendido entre agosto, septiembre y octubre, en la que se espera un 45 % de probabilidad de registrar lluvias por encima de sus valores habituales, lo que significaría superar los niveles promedio históricos para esta época del año. “Eso indica que en cantidad estarían superando el umbral de 3.6 mm”, precisó el especialista.

Según detalló Carrasco, el periodo crucial se concentrará durante el primer trimestre del próximo año, cuando las condiciones dinámicas del océano y la atmósfera propicien un incremento sustancial de los volúmenes de agua.

“En otro cuadro, el escenario para el verano del 2027, entre enero y marzo serán los meses más lluviosos en el departamento, se esperan mayores acumulados. Entonces en la zona costa norte tenemos un 47% de probabilidad que tengamos un escenario de lluvias superiores. En el tema de los acumulados, podríamos tener por encima de los 255.5 litros por metro cuadrado”, indicó Carrasco.