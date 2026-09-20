El cáncer gástrico se mantiene como una de las enfermedades que genera preocupación en la región. Según las estadísticas de la Red Asistencial Piura de EsSalud, el cáncer de estómago ocupa el cuarto lugar de mayor incidencia en Piura y, entre enero y julio de 2026, se registraron 34 casos.

De acuerdo con los registros de EsSalud, el 50 % del total de casos corresponde a mujeres de entre 50 y 59 años, situación que pone en evidencia la importancia de fortalecer las acciones de prevención y detección temprana.

Tras la preocupante situación, el gastroenterólogo del Hospital III José Cayetano Heredia de la Red Asistencial Piura de EsSalud, José Adolfo Marrufo Avellaneda, recomendó no esperar a que aparezcan síntomas para acudir a una evaluación médica.

El especialista indicó que es necesario considerar un estudio endoscópico a partir de los 40 años y repetirlo cada cinco años, según la evaluación y recomendación del médico, con el objetivo de detectar lesiones de manera temprana y permitir un tratamiento oportuno.

Marrufo Avellaneda explicó que existen diversos factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de estómago, entre ellos la obesidad y el consumo frecuente de alimentos procesados o con alto contenido de sal.

Además, alertó sobre la infección por Helicobacter pylori, una bacteria que puede permanecer durante años en el estómago y provocar una inflamación crónica. Según explicó, esta infección está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico, por lo que su detección y tratamiento oportunos son importantes.

Asimismo, señaló que el sangrado digestivo, la anemia y los vómitos con sangre pueden ser señales de alarma y requieren una evaluación médica inmediata.

El especialista insistió en que la detección temprana es fundamental, ya que permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y acceder oportunamente al tratamiento. Por ello, recomendó a la población no descuidar los controles médicos y consultar ante cualquier síntoma sospechoso.