En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Red Asistencial de EsSalud Piura desarrolló una importante campaña preventiva dirigida a mujeres aseguradas, con el propósito de promover la detección temprana de esta enfermedad que, en los últimos diez años, ha afectado a 1,048 piuranas.

Durante la jornada, especialistas de EsSalud recalcaron que el chequeo médico oportuno salva vidas, ya que permite identificar lesiones sospechosas en etapas iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo.

La gerente de EsSalud Piura, Dra. Egla Salazar Arias, exhortó a las mujeres mayores de 50 años a realizarse una mamografía cada dos años, complementada con un examen médico especializado y el autoexamen de mama cada dos meses.

Asimismo, recomendó que las mujeres menores de 50 años efectúen el autoexamen de mama 10 días después del último día de la regla, o al finalizar el mes si ya no menstrúan.

“El cáncer de mama puede detectarse a tiempo si aprendemos a conocer nuestro cuerpo y acudimos al médico ante cualquier cambio. La prevención es la mejor herramienta para salvar vidas”, enfatizó la Dra. Salazar.

Por su parte la Oncóloga clínica de EsSalud Piura, Yulisa Vega, remarcó que los pacientes con cáncer no están solos, el equipo integral de la Unidad de oncología del hospital José Cayetano Heredia, está siempre dispuesto a acompañarlos en su lucha y no soltarán su mano hasta vencer la enfermedad con el apoyo de EsSalud y sobre todo de Dios.

Con este tipo de actividades, EsSalud Piura reafirma su compromiso con la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, invitando a las aseguradas a acudir a los establecimientos de salud para realizarse su mamografía de manera gratuita y oportuna.