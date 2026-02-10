La Dirección regional de Salud (Diresa) Piura, desarrolló una campaña que busca fortalecer la prevención y detección temprana de cáncer en esta ciudad. Esto se realiza en el marco del Día Mundial contra el Cáncer.

Durante la jornada se brindaron atenciones en medicina general y oncológica, ginecología, obstetricia, enfermería, psicología y nutrición, permitiendo que la población acceda a evaluaciones preventivas y orientación especializada.

Como parte de la campaña, se efectuó la captación de mujeres para la realización de mamografías, evaluaciones para la detección de cáncer de piel y colon recto; además de pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), fortaleciendo el diagnóstico oportuno y el seguimiento preventivo.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que la región Piura viene desarrollando en la lucha contra el cáncer.

Durante el año 2025 se realizaron 103,664 consejerías preventivas sobre factores de riesgo para el cáncer, dirigidas a población de 18 a 70 años. Asimismo, se efectuaron 14,430 tamizajes de Papanicolaou en mujeres de 25 a 29 y de 50 a 64 años, y 10,639 evaluaciones mediante Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) en mujeres de 30 a 49 años.

En la detección del cáncer de cuello uterino, se aplicaron 29,683 pruebas moleculares de VPH a mujeres de 30 a 49 años. Además, se realizaron 43,834 exámenes clínicos de mama a mujeres de 40 a 69 años y 5,000 mamografías al mismo grupo etario. En cuanto al despistaje de otros tipos de cáncer, se efectuaron 8,087 tamizajes para cáncer de colon en hombres y mujeres de 50 a 70 años, 8,149 evaluaciones para cáncer de próstata en varones de 50 a 75 años, y 33,518 tamizajes de cáncer de piel en población de 18 a 70 años.