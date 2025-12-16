Ante la emisión de la Alerta Epidemiológica N.° 008-2025 del Ministerio de Salud y el incremento del riesgo de ingreso de enfermedades transmisibles durante las celebraciones de fin de año, el director regional de Salud de Piura presidió una reunión técnica del equipo de gestión de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, con el objetivo de establecer acciones inmediatas y priorizar intervenciones orientadas a prevenir y mitigar posibles casos de contagio en la región.

En la reunión participaron los representantes de las áreas de Inmunizaciones, Promoción de la Salud, Epidemiología, Comunicaciones y Laboratorio, quienes evaluaron el escenario sanitario regional y definieron medidas de respuesta frente a enfermedades reportadas en otros países, como el sarampión, la influenza estacional A (H3N2) y la gripe aviar de alta patogenicidad, ante el mayor flujo de personas propio de estas fechas.

Como parte de los acuerdos, se dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todos los establecimientos de salud públicos y privados de Piura, con énfasis en la detección temprana, el control de casos, la aplicación de cercos epidemiológicos y el seguimiento de contactos en zonas de mayor riesgo.

En el componente preventivo, la Dirección de Promoción de la Salud iniciará jornadas de sensibilización masiva en puntos de concentración, como mercados, parques, centros comerciales y otros espacios públicos, con mensajes orientados a la prevención de enfermedades respiratorias y al reconocimiento oportuno de signos de alerta.

Asimismo, se acordó intensificar las acciones de vacunación mediante la instalación de puntos estratégicos en centros comerciales, mercados y parques, con el fin de facilitar el acceso de la población al Esquema Nacional de Vacunación. Estas intervenciones priorizan a niños menores de cinco años, gestantes, personas adultas mayores y población con comorbilidades, e incluyen la promoción de vacunas clave como influenza y neumococo.

Desde el área de Laboratorio, se reforzó la capacidad diagnóstica y el flujo de muestras para una respuesta oportuna, mientras que Comunicaciones asumió la difusión de información clara y verificada para la población piurana, en coordinación con las estrategias sanitarias.

La Dirección Regional de Salud reiteró que la vacunación constituye la medida más efectiva para reducir el riesgo de complicaciones y la propagación de enfermedades prevenibles, por lo que exhortó a la población a completar sus esquemas de inmunización en los establecimientos de salud y en los puntos de vacunación habilitados.