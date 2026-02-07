En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura puso en funcionamiento un moderno equipo lector del Antígeno Prostático Específico (PSA) en el establecimiento de salud I-4 Consuelo de Velasco, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, fortaleciendo el diagnóstico temprano del cáncer de próstata en la región.

Con la implementación de este equipo de última generación, el establecimiento de salud se consolida como laboratorio citológico regional, permitiendo descentralizar el procesamiento de muestras, reducir significativamente los tiempos de respuesta y optimizar la capacidad diagnóstica del sistema de salud. Esta mejora beneficiará a diversos establecimientos de toda la región Piura.

La puesta en marcha del lector PSA forma parte de las estrategias sanitarias orientadas a la prevención y control del cáncer, una de las principales prioridades de la salud pública regional, al facilitar la detección oportuna y el acceso temprano a tratamiento especializado, especialmente en la población masculina.

Durante el último año, en la región Piura se realizaron 4 857 tamizajes mediante la prueba PSA, logrando identificar 398 resultados positivos que actualmente vienen siendo monitoreados y derivados para seguimiento especializado y atención oportuna, incrementando las posibilidades de un tratamiento eficaz.

En la actividad participaron representantes de la Diresa Piura, del equipo de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del Cáncer, personal de salud y público asistente, quienes reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo los chequeos preventivos y fortaleciendo los servicios de diagnóstico oportuno en beneficio de la población.