La Red Asistencial Piura de EsSalud realizó una jornada de prevención y detección temprana de cáncer a la piel en el Hospital Jorge Reátegui Delgado, en el marco del Dia del Lunar, que se conmemoró el 1 de febrero.

Un equipo de dermatólogos brindó atención gratuita a 160 asegurados y ciudadanos en general, logrando identificar a seis pacientes con diversas lesiones sospechosas. Todos los casos identificados con anomalías fueron derivados para exámenes complementarios, garantizando la continuidad en la atención médica.

Durante la campaña, los especialistas enfatizaron que la prevención es la herramienta más importante para evitar diagnósticos complejos. Además, se resaltó que la detección en etapas iniciales permite tratamientos menos invasivos y aumenta las probabilidades de recuperación.

Cabe indicar que, previo a la evaluación médica, los asistentes participaron en una charla educativa sobre el cuidado de la piel, donde aprendieron a identificar signos de alerta como cambios en el color, tamaño, forma o textura de los lunares, así como lesiones que se elevan, ulceran o sangran, información clave para detectar el cáncer de piel en etapas tempranas.

La Dra. Enoelia Moscol Córdova, dermatóloga del Hospital Reátegui Delgado, advirtió que la exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioleta es el principal factor de riesgo, agravado por la falta de uso de bloqueador y la exposición laboral al sol. La especialista explicó que, en Piura, la incidencia de carcinomas y melanomas (tipos de cáncer) está estrechamente ligada a las condiciones climáticas extremas.

En ese sentido, se recomienda a la ciudadanía extremar las medidas de cuidado, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El uso de protectores solares, sombreros de ala ancha y ropa protectora, como acciones preventivas que salvan vidas frente al sol intenso de la región.