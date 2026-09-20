En el marco del 51. ° aniversario de la Reserva Nacional de Paracas, estudiantes de primaria y secundaria de diversas instituciones educativas de Pisco participaron en “Moda al Viento”, iniciativa organizada por la Reserva Nacional de Paracas que llevó a la pasarela propuestas de diseño elaboradas a partir de materiales reutilizados.

Arte y creatividad

La actividad permitió que los escolares demostraran cómo elementos que podrían convertirse en residuos pueden tener una segunda oportunidad mediante la creatividad, la imaginación y el diseño. Cada traje presentado reflejó una propuesta inspirada en la naturaleza, los paisajes, la biodiversidad y la cultura de Paracas.

Con esta iniciativa, la Reserva Nacional de Paracas busca fortalecer en las nuevas generaciones una cultura de sostenibilidad, conservación y uso responsable de los recursos, demostrando que la educación ambiental también puede expresarse a través del arte y la creatividad.

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