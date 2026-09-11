Durante la ceremonia por el 206.º aniversario del desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas, el equipo municipal de Pisco rindió un reconocimiento al alcalde provincial Pedro Fuentes Hernández, destacando su trabajo realizado y compromiso con el desarrollo de los ocho distritos de la provincia.

Gestión municipal

Visiblemente emocionado, Fuentes Hernández agradeció la distinción y señaló que la recibía con humildad y gratitud. “Me voy con la satisfacción de haber trabajado por Pisco y de haber impulsado obras y proyectos en nuestros ocho distritos”, manifestó el burgomaestre, quien recordó que en diciembre culminará su etapa al frente de la Municipalidad Provincial de Pisco.

En su mensaje, el alcalde destacó parte de las acciones desarrolladas durante su gestión, entre ellas obras de pistas y veredas, parques, espacios deportivos, infraestructura urbana y servicios para los vecinos, además de proyectos destinados a mejorar las condiciones de las instituciones educativas. También resaltó el impulso al turismo mediante el proyecto “Pisco Ciudad Turística” y anunció que próximamente se iniciarían trabajos de mantenimiento de la Plaza de Armas, espacio considerado parte importante de la memoria de la ciudad.

Finalmente, Fuentes Hernández agradeció a los trabajadores municipales, regidores, autoridades, instituciones y vecinos que acompañaron su gestión, y dejó un mensaje de unidad para la población.

“Cuidemos Pisco, cuidemos nuestra historia, valoremos nuestra identidad y sigamos trabajando unidos por nuestra provincia”. Tras sus palabras, la familia municipal le hizo entrega de un presente conmemorativo.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO