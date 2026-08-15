“Estos son ensayos que en su oportunidad van a salvar vidas”, afirmó el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, durante el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro realizado ayer, en conmemoración por los 19 años del devastador terremoto que golpeó la provincia en 2007.

Por la prevención

La jornada comenzó a las 3:00 de la tarde, cuando las sirenas de emergencia interrumpieron las actividades habituales en el centro de Pisco. Comerciantes, trabajadores, estudiantes y vecinos dejaron momentáneamente sus labores para evacuar hacia los puntos establecidos, mientras unidades de serenazgo, Defensa Civil, bomberos y otras instituciones acompañaban el ejercicio.

La Plaza de Armas de Pisco fue uno de los principales puntos de concentración. Allí se pudo observar la llegada de vecinos y trabajadores de establecimientos ubicados en el perímetro, quienes formaron círculos de seguridad tras escuchar la alarma.

En el lugar también participaron instituciones como el Banco de la Nación y Caja Ica. En este último caso, el ejercicio incluyó la simulación de una persona herida, que fue trasladada en camilla por personal encargado de la respuesta ante emergencias.

La Policía Nacional también realizó su evacuación y se sumó a las acciones desarrolladas en el centro de la ciudad.

Fuentes Hernández destacó que el ejercicio no solo contempla la ocurrencia de un terremoto, sino también los peligros que podrían presentarse posteriormente. Durante el simulacro, los celulares recibieron la alerta correspondiente a un posible tsunami generado después de un fuerte movimiento sísmico.

“Después de un evento telúrico tan fuerte viene la alerta de tsunami”, señaló el burgomaestre, al explicar que la población de Pisco debe estar preparada para responder rápidamente ante un eventual ingreso del mar.

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