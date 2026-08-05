Los recientes movimientos sísmicos registrados en el país han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y preparación ante posibles emergencias. En ese contexto, la Plataforma Provincial de Pisco de Defensa Civil llevó a cabo una sesión de trabajo para coordinar las actividades que permitirán ejecutar de manera organizada el simulacro nacional previsto para el viernes 14 de agosto.

Por la prevención

La reunión fue encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, y contó con la participación de los integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, quienes abordaron las estrategias de articulación entre las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres.

Durante la sesión se evaluaron las acciones que deberán implementarse antes, durante y después del simulacro, con el propósito de garantizar una respuesta coordinada entre las entidades involucradas y promover una mayor participación de la población.

Las autoridades señalaron que este tipo de ejercicios busca medir la capacidad de reacción de las instituciones y de la ciudadanía frente a un evento de gran magnitud, además de identificar aspectos que puedan ser mejorados en los protocolos de respuesta.

Asimismo, se resaltó que los simulacros permiten fortalecer la cultura de prevención, fomentar la elaboración de planes familiares de emergencia y recordar la importancia de identificar zonas seguras y rutas de evacuación en viviendas, centros de trabajo e instituciones educativas.

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