En la sede del Ministerio de Salud se firmó el contrato para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del futuro Hospital de Alta Complejidad de Piura. Este acto marca un paso decisivo para concretar una obra que beneficiará a más de 3 millones de habitantes de Piura y otras tres regiones.

El año pasado, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Minsa, suscribió un contrato con el Reino Unido, el cual condujo a un riguroso proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.

Este paso condujo finalmente al contrato firmado entre el Pronis y el consorcio Sinohydro Corporation Limited-sucursal del Perú, el cual se encargará del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del hospital. El modelo G2G asegura transparencia y estándares internacionales de calidad en la ejecución del proyecto.

El gobernador Luis Neyra destacó que este hospital transformará la atención en salud en nuestra región, al brindar servicios de alta especialización y tecnología moderna y ya no será necesario que los pacientes viajen a otras regiones en busca de atención por enfermedades complejas. La ceremonia contó con la participación del Dr. Herberth Cuba García, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa; Gavin Cook, embajador de UK in Peru - British Embassy Lima; y José Alberto Valega Sáenz, coordinador general de Pronis.