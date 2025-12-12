Diversos vehículos fueron intervenidos en un operativo realizado por las autoridades en distintos lugares de la provincia de Sullana.

Como resultado del operativo, un auto colectivo fue sancionado por realizar paradero informal, al igual que cinco mototaxis intervenidas por la misma falta. Además, seis vehículos fueron multados por diversas infracciones al reglamento de tránsito.

La intervención fue dirigida por la Policía de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), Fiscalía de Prevención del Delito, Municipalidad de Sullana, Serenazgo y el equipo de drones del Ejército del Perú.