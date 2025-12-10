Trágica muerte encontró un niño de 3 años, luego que un pesado televisor le habría caído en su cabeza, cuando había acudido con su familia a la vivienda de un ser querido en la provincia de Sullana.

El lamentable hecho ocurrió en el centro poblado de El Cucho. Se conoció que una familia había acudido a un inmueble en dicha zona donde residen otros de sus seres queridos.

Ahí, el menor sufrió el accidente, al caerle un televisor en su cabeza que le provocó graves heridas internas. Sus familiares tuvieron que trasladarlo al Hospital de Apoyo II-2 de la ciudad de Sullana, pero lamentablemente dejó de existir.

Según los pobladores de la zona, hace pocos días sepultaron al abuelo del menor que encontró trágica muerte en la casa de uno de sus seres queridos.

Tras ello, el cuerpecito del menor fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en la carretera Sullana-Tambogrande, donde le practicaron la necropsia correspondiente. Posteriormente, será trasladado a su vivienda donde será velado y luego sepultado en un camposanto de dicha zona.

De acuerdo al Ministerio de Salud, en nuestro país, un gran porcentaje de emergencias en niños ocurren en los hogares, con cocina y dormitorio como las zonas más peligrosas.

Según los especialistas, los padres o cuidadores deben ser conscientes que los niños se encuentran en proceso de maduración y aprendizaje por lo que no tienen real concepto de los peligros del entorno. Y si bien, en cualquier lugar puede producirse un accidente, hay zonas dentro de las viviendas que tienen un mayor nivel de peligrosidad.

Recordemos que uno de los hechos ocurrió el pasado 4 de abril de este año, cuando un niño de cuatro años de edad cayó accidentalmente a una olla con chicha hirviendo, cuando se encontraba caminando por su vivienda, ubicada en el sector Villa Casagrande del distrito de La Unión, en Piura.

El menor fue trasladado de emergencia por sus padres al centro de salud, pero por las fuertes quemaduras fue evacuado al Hospital Santa Rosa, donde luego fue transferido al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, Lima.

Lamentablemente en dicho nosocomio donde estaba siendo atendido, el menor dejó de existir ocho días después, debido a que las heridas comprometían el 80% de su cuerpecito.