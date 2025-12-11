Más de 3’187,000 personas de diversas regiones del país se encuentran en riesgo muy alto por las próximas lluvias de verano de 2026 (enero-marzo), advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), con el propósito de fortalecer la toma de decisiones de las autoridades y promover medidas de preparación en la población.

De acuerdo a las perspectivas climáticas para el verano de 2026 (enero-marzo) se estima que 3,364 centros poblados a nivel nacional presentan un riesgo muy alto de inundaciones, lo que implica la posible afectación de 1 millón 184,882 personas, 386,988 viviendas, 1,169 establecimientos de salud y 5,118 locales educativos.

Los departamentos con mayor población expuesta en este caso son Piura (con 364,843 personas que podrían afectarse), Cajamarca (232,104), Loreto (113,782), Apurímac (105,331) y San Martín (92,615).

Como es público, la inundación de Piura del año 2017 se produjo durante el Fenómeno El Niño Costero, cuyas precipitaciones intensas se extendieron aproximadamente durante cuatro meses, entre enero y abril. Las lluvias excepcionales hicieron que el caudal del río Piura se incrementara a niveles críticos y se desbordara el 27 de marzo, afectando zonas urbanas y rurales de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos. La infraestructura hidráulica, las vías de comunicación y miles de viviendas quedaron comprometidas por el colapso de drenes y la acumulación de grandes volúmenes de agua.

En aquella oportunidad, se estima que la región registró más de 350 mil personas afectadas entre damnificados, evacuados y perjudicados directos por aniegos e inundaciones, además de pérdidas económicas severas en agricultura, comercio y servicios. El evento también dejó infraestructura escolar y sanitaria dañada, cortes prolongados de servicios básicos y un proceso de rehabilitación que tomó varios años. Esta emergencia se convirtió en uno de los desastres climáticos más graves que ha enfrentado Piura en las últimas décadas.

Los escenarios elaborados por el Cenepred —basados en la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)— buscan orientar a las autoridades regionales y locales en la priorización de intervenciones y en la implementación de acciones de gestión prospectiva, correctiva y reactiva, con el fin de reducir los riesgos y evitar daños y pérdidas por desastres.

Según los “Escenarios de riesgo por lluvias para el verano 2026”, hay 31,151 centros poblados a nivel nacional con probabilidad de riesgo muy alto ante deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa que comprenden a 2 millones 2,291 personas, así como 941,924 viviendas, 1,839 establecimientos de salud y 14,885 locales educativos que podrían verse afectados.

Los departamentos con mayor cantidad de población expuesta a un nivel de riesgo muy alto de movimientos en masa son Cusco (347,660), Cajamarca (225,580), Puno (196,483), Amazonas (155,699) y Huánuco (144,713).

Estas cifras evidencian la necesidad de reforzar las acciones de reducción del riesgo por parte de las autoridades y de preparación de la población ubicadas en las zonas más vulnerables del país, señala la entidad adscrita al Ministerio de Defensa.