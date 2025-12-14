Con carteles y arengas, pobladores y familiares de Juanita Domínguez Córdova, de 48 años, protestaron en el caserío Maray, exigiendo justicia y que su asesinato frente a su hijo de 12 años no quede impune. El hecho ocurrió en el distrito de Santa Catalina de Mossa, en Morropón, región Piura y ha causado profunda conmoción en la comunidad.

Ellas recorrieron las calles de esta localidad, donde pidieron que el crimen de la madre de familia no quede registrada como una estadística más de las autoridades. Asimismo, llegaron a la comisaría de Pueblo Nuevo de Maray donde hicieron sentir su malestar.

¡Justicia para Juanita! ¡Justicia es lo que quiere el pueblo! ¡Queremos que la muerte de Juanita no quede impune! gritaron los seres queridos y familiares de la madre de familia, tras el asesinato de la madre de familia que ha consternado al pueblo.

Por otro lado, se conoció que cuando acabaron con la vida de Juanita, la noche del jueves 11 de diciembre, el criminal también habría amenazado a su hijo de 12 años que presenció su muerte y le habría señalado que “corra”, caso contrario, iba a dispararle. Tras ello, acudió a su casa, donde dio aviso a sus hermanos mayores y hallaron a su madre que había sido atacada.

Ante la muerte de Domínguez, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón, realizó diversos actos de investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Asimismo, dispusieron la apertura de investigación preliminar por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio.

Entre las diligencias se encuentran la inspección técnico policial (ITP), la pericia balística, el recojo y lacrado de evidencias y la necropsia de ley correspondiente. Asimismo, dispusieron la recepción de la declaración del testigo único.