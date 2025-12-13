Avezados delincuentes palanquearon una de las puertas de la tienda de electrodomésticos La Curacao y se llevaron más de S/ 25,000 en modernos celulares en pleno cercado de la ciudad de Sullana.

Ocurrió la madrugada de ayer, cuando los ladrones palanquearon una de las puertas enrollables de la conocida tienda situada en la transversal Lima con calle Sucre, a pocas cuadras de la plaza de Armas.

Dentro, se dirigieron a las vitrinas, donde habrían roto los vidrios de una de ellas, y alzaron con los modernos equipos móviles de diferentes marcas. Asimismo, se llevaron diversos accesorios de los mismos.

Lo ocurrido fue descubierto la mañana de ayer, cuando las encargadas llegaron y abrieron el establecimiento, percatándose de lo sucedido y dieron aviso a las autoridades policiales.

Asimismo, trascendió que este hecho habría ocurrido cuando unos trabajadores se habrían encontrado trabajando en un ambiente al fondo del local y no se habrían percado del hecho delictivo.

Tras ello, efectivos de la comisaría de Sullana y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), llegaron al lugar y recabaron los testimonios de algunos trabajadores y realizaron las diligencias correspondientes.

Asimismo, han solicitado las cámaras de vigilancia de locales cercanos para esclarecer el hecho que fue denunciado.

Cabe recordar que la madrugada del pasado 27 de noviembre, hampones utilizaron la misma modalidad en la tienda Claro a media cuadra de La Curacao, y se llevaron 25 celulares, 2 televisores y accesorios, todo valorizado en más de S/20,000.