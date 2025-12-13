El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón, a cargo del fiscal provincial Marcelo La Torre, ejecutó un operativo preventivo en bares, cantinas y establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas en la ciudad de Chulucanas. La intervención se desarrolló en cumplimiento de lo dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura.

El fiscal adjunto provincial Eriksson Daniel Burga Villa junto a personal de la Comisaría PNP Chulucanas, intervino siete locales ubicados en la carretera a Yapatera, el jirón Hipólito Unanue, jirón Apurímac, A.H. Mercado Javier y A.H. Villa Canadá. En cada establecimiento se verificó el estricto cumplimiento de la prohibición de ingreso de menores de edad, así como la venta de bebidas alcohólicas a los mismos.

Estas acciones se realizaron en prevención de posibles delitos que puedan poner en riesgo la integridad física, emocional o sexual de niñas, niños y adolescentes, en línea con los enfoques de protección establecidos en la Ley N° 30364. Asimismo, se constató que los menores no fueran expuestos a espacios o situaciones que vulneren su seguridad.

Con estas acciones, el Ministerio Público de Piura mantiene su labor preventiva orientada a proteger a niñas, niños y adolescentes, trabajando de manera coordinada con diversas entidades para reducir riesgos y evitar hechos que vulneren sus derechos.