Extorsionadores atacaron a balazos dos carrozas de la funeraria Noblecilla en el barrio Buenos Aires, cerca de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, en la provincia de Sullana, con la finalidad de atemorizarlos y exigirles la suma de S/20,000.

El hecho se registró cerca de las 10 de la noche del jueves 11 de diciembre, cuando los hampones llegaron en una motocicleta y le dispararon dos balazos en una carroza y un tiro en otro vehículo que estaban estacionados en el frontis del local situado en la esquina de la transversal Zarumilla con calle Cuatro.

Tras el ataque, los extorsionadores llamaron vía celular a un encargado del establecimiento y le pidieron dicha cantidad de dinero con la finalidad de no atentar contra su vida y de sus familiares. El ataque ocurrió frente a algunos moradores que se encontraban en el frontis de sus viviendas y causó alarma en el vecindario.