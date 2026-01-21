Luego de un arduo trabajo del personal de la Policía de Salvataje, serenos y salvavidas fueron encontrados los cuerpos de las dos personas que desaparecieron en las turbulentas aguas del río Piura, la tarde del lunes.

El lamentable hecho ocurrió en horas de la mañana de ayer lunes, tras las labores de búsqueda del cuerpo de Salvataje de la policía. El primer cuerpo que fue encontrado fue el de José Sarango Maza, de 39 años, en la misma zona donde desapareció tras ser arrastrado por la fuerte corriente del río Piura, en el sector recreativo conocido como “Playa Río”.

Posteriormente, metros más allá, se encontró el cuerpo del joven estudiante de Derecho, Erickson Omar Aniceto Quispe, de 20 años, quien se hundió en las aguas del mencionado río, en su intento de cruzar de una orilla hacia la otra, pese a las advertencias de no salir del área delimitada con boyas debido al peligro que representa el incremento del caudal por la ocurrencia de las últimas precipitaciones que se han registrado.

El padre de Erickson, José Servando Aniceto Montalbán, informó que su hijo acudió con sus abuelos y primos al local “Playa Río”, sin presagiar que sucedería una tragedia.

Recordó con voz entrecortada que su hijo ya estaba siendo rescatado por José Sarango y por otra persona que también se lanzó a las aguas para salvarlo, pero lamentablemente cuando ya regresaban a la orilla, al parecer una fuerte corriente y el cansancio los “venció”.

“El señor José y otra persona ya lo habían rescatado y cuando ya regresaban seguro se cansaron, lo sueltan a mi hijo, el señor también se hunde y solo una persona se salva, el agua los jaló, caso contrario tres serían los muertos”, narró José Aniceto.

Los cuerpos de ambas personas fueron trasladados e internados en la morgue de Piura para la necropsia de ley respectiva.