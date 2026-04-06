En medio de escenas de dolor fueron recibidos los restos de las hermanas Gonzales Naira, quienes fallecieron ahogadas en el río Piura el pasado viernes. Los cuerpos fueron trasladados durante la madrugada desde Piura hacia su natal Huancabamba.

Durante la madrugada de ayer domingo, los restos de Vilma (30 años) y Aracely Gonzales Naira (17 años) fueron trasladados a su natal Huancabamba. El cortejo partió acompañado por un grupo de familiares, amigos y vecinos, quienes se reunieron para darles el último adiós. Los ataúdes fueron trasladados en dos camionetas que partieron desde el asentamiento humano Ciudad del Niño, en el distrito de Castilla, donde eran veladas

Tras varias horas de camino, llegaron hasta Huancabamba, donde sus familiares y amigos de las hermanas Gonzales Naira las esperaron en el caserío de Cabeza, su tierra natal en la provincia de Huancabamba. En paralelo, una delegación de la Institución Educativa María Inmaculada se congregó desde el óvalo del barrio Ramón Castilla para recibir el cortejo fúnebre.

Las víctimas del trágico accidente ocurrido el viernes en el río Piura, a la altura del caserío Chapairá en el Medio Piura, pertenecían a las promociones 2008 y 2025 de la I.E María Inmaculada. Ante su inesperada partida, docentes y excompañeros se unieron para rendirles un emotivo homenaje en medio de dolor y consternación por sus repentinas muertes.

Su llegada causó un profundo dolor y consternación en la población, que entre abrazos recibieron a los padres y hermanos de las víctimas lamentando lo ocurrido con las hermanas.

Según indicaron, para hoy lunes se tiene previsto darle cristiana sepultura en el cementerio San Benito de Palermo, ubicado en el sector de Cerro Colorado, provincia de Huancabamba. El cortejo fúnebre partirá desde su vivienda en el caserío de Cabeza hasta su última morada. A través de las redes sociales, lamentaron lo sucedido y pidieron orar por su descanso eterno.

Cabe indicar que las hermanas fueron rescatadas el sábado tras una intensa búsqueda de la Unidad de Salvataje de la Policía, luego de reportarse su desaparición el viernes por la tarde. Tras el hallazgo, sus cuerpos fueron trasladados a la morgue de Piura para la necropsia de ley y, posteriormente, fueron llevados a su vivienda en el A.H. Ciudad del Niño para el velatorio. Las víctimas tenían un negocio en el A.H. La Primavera, en Castilla.

Ante el fatídico hecho, las autoridades policiales exhortan a la ciudadanía no ingresar al río por el peligro que este representa.