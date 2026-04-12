Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro fue localizado en el distrito de Lancones
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro fue localizado en el distrito de Lancones

Un sismo de magnitud 5 se registró en la , según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades no han reportado daños personales a causa del movimiento telúrico que también se sintió en otras ciudades de la región Piura.

De acuerdo con el reporte sísmico, ocurrió a las 8:44 de la mañana del sábado 11 de abril. El epicentro se localizó a 29 kilómetros al oeste del distrito de Lancones, en la frontera entre Perú y Ecuador, con una profundidad de 26 kilómetros.

Ante los movimientos sísmicos, las autoridades señalaron que es fundamental mantener la calma y dirigirse a zonas seguras previamente identificadas dentro del hogar o lugar de trabajo.

Además, contar siempre con una mochila de emergencia que contenga artículos básicos (agua, alimentos no perecederos, linterna y botiquín). Tambien, evitar el uso de ascensores y llamadas telefónicas innecesarias para no saturar las líneas de comunicación.

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