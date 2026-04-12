Un sismo de magnitud 5 se registró en la provincia de Sullana, según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades no han reportado daños personales a causa del movimiento telúrico que también se sintió en otras ciudades de la región Piura.

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De acuerdo con el reporte sísmico, ocurrió a las 8:44 de la mañana del sábado 11 de abril. El epicentro se localizó a 29 kilómetros al oeste del distrito de Lancones, en la frontera entre Perú y Ecuador, con una profundidad de 26 kilómetros.

Ante los movimientos sísmicos, las autoridades señalaron que es fundamental mantener la calma y dirigirse a zonas seguras previamente identificadas dentro del hogar o lugar de trabajo.

Además, contar siempre con una mochila de emergencia que contenga artículos básicos (agua, alimentos no perecederos, linterna y botiquín). Tambien, evitar el uso de ascensores y llamadas telefónicas innecesarias para no saturar las líneas de comunicación.