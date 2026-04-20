Un joven motociclista falleció tras despistarse en su motocicleta cuando circulaba por el kilómetro 194 de la carretera Interoceánica, tramo Piura-Olmos, altura del distrito La Matanza. El accidente ocurrió ayer, aproximadamente a las 4:45 de la madrugada.

Tras ser alertado por los pobladores de la zona, el personal de la Policía de Carreteras se trasladó hasta el lugar de los hechos, donde halló el cuerpo sin vida de la víctima. A un costado se encontraba su motocicleta la cual no contaba con placa de rodaje. La moto se encontraba a unos cuatro metros de la carretera principal.

La policía informó que la víctima yacía en posición de cúbito ventral a pocos metros de su vehículo. Las autoridades no descartan un despiste como causa de muerte, tras el violento impacto contra el pavimento. Al parecer iba manejando solo, ya que en la zona no se encontró a otra persona.

Para ello, personal de la comisaría PNP La Matanza se hizo cargo del caso, mientras el cuerpo del infortunado hombre fue trasladado hasta la morgue de Piura. Allí, los familiares acudieron para proceder con la identificación, quienes indicaron que el occiso es Luis Miguel Alvarado Silva, de 36 años.

Los familiares, en medio del dolor, procedieron a realizar las gestiones correspondientes para la realización de la necropsia de ley y posteriormente el retiro del cuerpo para darle cristiana sepultura.

Cabe precisar que, la motocicleta fue llevada por los agentes hasta la comisaría de La Matanza para las diligencias pertinentes y con ello iniciar las investigaciones para determinar las verdaderas causas de la muerte de esta persona. Los efectivos también se apersonaron a la zona del accidente para recaudar indicios que ayuden en la investigación.

Los familiares se encuentran consternados por la pronta partida de Luis Miguel Alvarado Silva.