Tras 21 días de haber asumido el cargo, el médico Dante Enrique García renunció de forma voluntaria e irrevocable como director Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna de la provincia de Sullana.

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El documento de esta decisión fue presentada por el galeno en las oficinas del Gobierno Regional de Piura aduciendo razones personales. Aunque trascendió que sería por una presunta injerencia política que obligó a García a dejar el cargo. Ante esto, el personal solicitó a las autoridades que realicen las investigaciones respectivas.

Cabe recordar que el pasado 1 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana intervino la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna que pertenece al Gobierno Regional de Piura, debido a las denuncias sobre la presunta contratación irregular de personal que habría sido favorecido por vínculos o favores políticos.

La diligencia fue desarrollada debido a las denuncias difundidas en redes sociales sobre la presunta contratación de personal en esta institución por favores políticos y recomendaciones de gente allegada a instituciones del Estado.

En dicha intervención, los fiscales anticorrupción y efectivos policiales de la Dircocor (Dirección contra la Corrupción) de Piura recabaron diversa documentación en el área de Legajos de dicha institución.