Nueve meses de prisión preventiva le dictaron a J.G.M. que será investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de su hijastra de tan solo 12 años de edad en la provincia de Sullana.

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La medida fue obtenida por la fiscal Rudy Córdova Rosales del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal ante el Juzgado de Investigación Preparatoria que ordenó el internamiento preventivo del imputado en el establecimiento penitenciario de Piura.

La representantes del Ministerio Público sustentó su pedido basándose en pruebas clave, entre las que destacan la prueba anticipada donde la menor relata que los abusos iniciaron en mayo de 2025 bajo amenazas de muerte contra ella y su madre; el examen médico que confirmó el estado de gestación de la víctima producto de las agresiones; protocolos periciales y otros elementos que vinculan directamente al padrastro con el hecho.

El caso se dio a conocer luego de que la madre de la menor la trasladara a un centro de salud local, donde los médicos confirmaron el embarazo. Ante el hallazgo, la niña confesó que venía siendo víctima de abuso sistemático por parte de su padrastro, lo que motivó la denuncia inmediata, intervención y captura del imputado.