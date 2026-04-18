A nueve meses de prisión preventiva fue enviado O.O.Y.C., de 33 años, mientras es investigado de participar en dos robos ocurridos en la provincia de Sullana.

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La medida fue sustentada por la fiscal Kharla Cisneros Saucedo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia que dispuso que sea investigado por la presunta comisión de los delitos de robo agravado en dos hechos distintos. Además, por tenencia ilegal de municiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril de 2026. El primer incidente se registró en horas de la tarde cerca al colegio Eusebio Merino y Vinces. El investigado, junto a otros sujetos a bordo de una mototaxi, habría interceptado a dos menores de 15 años a quienes amenazaron con un arma de fuego para despojarlas de sus mochilas y pertenencias.

Posteriormente a las 8 de la noche del mismo día, el imputado participó de un segundo robo en la zona industrial. En esta ocasión, interceptaron a dos mujeres, quienes se desplazaban en una motocicleta. Tras cerrarle el paso con la mototaxi y hacerlas caer, los sujetos intentaron sustraer el vehículo menor y un teléfono celular bajo amenazas de muerte.

Pero un efectivo policial que se encontraba cerca, inició una persecución y logró reducir a los ocupantes de la mototaxi y le hallaron al investigado cinco municiones sin percutir en su bolsillo. Asimismo, recuperaron las mochilas y los documentos de identidad de las menores agraviadas en el primer atraco.