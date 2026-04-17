Más de tres mil comerciantes serán reubicados en otra zona, debido a la obra de pavimentación que se ejecuta en la avenida Buenos Aires. Así lo aprobó en una ordenanza por unanimidad el Concejo de la Municipalidad de Sullana.

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La medida dicta lineamientos para implementar una Zona Excepcional Temporal para el comercio ambulatorio con el fin de permitir la liberación y el avance de la obra. Esto responde a la urgencia de liberar la vía para que continúen con los trabajos en la avenida Buenos Aires y la transversal Dos de Mayo.

Aunque la ordenanza no precisa aún el espacio donde funcionará la zona temporal, sí define los mecanismos, reglas y compromisos que deberán cumplir los comerciantes.La norma ordena la actividad comercial bajo condiciones de salubridad, seguridad y control municipal.

Además, los comerciantes deberán presentar acreditarse en el padrón municipal y proponer un espacio alternativo compatible con la zonificación. La autorización será evaluada técnicamente y aprobada mediante Resolución de Alcaldía.