La Municipalidad Provincial de Sullana informó que logró recuperar la totalidad de S/ 1′271,420, monto que fue retirado de sus cuentas en julio de 2025 mediante operaciones no reconocidas. Según el comunicado oficial, los hechos continúan bajo investigación del Ministerio Público y tienen carácter reservado.

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Como se recuerda, la entidad edil denunció haber sido víctima de un presunto fraude informático en perjuicio de fondos públicos depositados en el Banco de la Nación.

La afectación ocurrió cuando funcionarios municipales habrían sido contactados a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp por un supuesto representante bancario. Bajo el argumento de desbloquear accesos, se les solicitó códigos de verificación, lo que habría permitido ejecutar las operaciones irregulares.

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, señaló que con este resultado se cierra un episodio que generó cuestionamientos públicos y una campaña de difamación contra su persona.