El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la provincia de Sullana ordenó cinco meses de prisión preventiva a Carlos Paul Lloclla Cedano por presunto delito contra la seguridad pública, peligro común en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos en agravio de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.

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El imputado fue intervenido por personal policial de la Unidad de Emergencia el 8 de abril por la tarde en circunstancias que se encontraba, vestido de obrero, merodeando una obra de construcción de una vivienda en el asentamiento Quince de Marzo de Sullana. Al intentar huir fue reducido y en el registro personal le encontraron dos cartuchos de dinamita con detonador mecánico y fulminante.

El juzgado declaró fundado en parte el requerimiento fiscal que había solicitado por existir graves elementos de convicción, como el hecho de haberse querido pasar como obrero de construcción de la vivienda, lo cual fue negado por el encargado y por tenencia de materiales peligrosos. Así como por tener en su haber una sentencia de ocho años de cárcel, dispuesta por el Juzgado Colegiado de Sullana.

Además, por contar con pronóstico de pena superior a cinco años, ya que el presunto delito que se le atribuye, supone una pena de cárcel, no menor de seis, ni mayor de quince años. Y mostrar con una actitud renuente a la justicia, al intentar huir, situación que generó sospecha en la policía.