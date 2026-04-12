Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito supervisó los colegios que serán utilizados como centros de votación en el distrito de Lancones, frontera Perú-Ecuador, en la provincia de Sullana por las Elecciones Generales 2026.

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Dicha labor fue realizada a instituciones educativas de dicha ciudad y caseríos y fue efectuada por el fiscal adjunto Kevin Antón Siancas que constató la garantías respectivas con la Policía y Ejército previo a la jornada electoral que se desarrolla en esta ciudad y a nivel nacional. Asimismo la supervisión fue desarrollada en los distritos de Querecotillo y Salitral.

Por otro lado verificó el cumplimiento de la Ley Seca en diversas tiendas y bodegas que visitaron para constatar que no se expendan bebidas alcohólicas. Además, para sensibilizar a los conductores sobre el cumplimiento de esta disposición.

También acudieron a la comisaría de este distrito para verificar a personas detenidas por presuntos delitos vinculados al proceso electoral.

Mientras en Sullana, el fiscal provincial Juan Aguilar Sandoval de la Fiscalía de Prevención del Delito efectuó la supervisión de locales de votación en esta ciudad y el distrito de Bellavista con la finalidad de prevenir incidencias y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.