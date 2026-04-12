El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de la provincia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, señaló que recabarán información e iniciarán una investigación contra el alcalde distrital de Suyo de la provincia de Ayabaca, Jorge Huanca Merino, luego de la difusión de un video en redes sociales, en el que se aprecia a la autoridad haciendo campaña política a favor de un candidato a diputado por la región Piura.

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Lizana informó que el área de Fiscalización ya evalúa el video difundido en Facebook y han requerido un informe detallado al fiscalizador de Ayabaca sobre los hechos ocurridos.

“El caso del alcalde (de Suyo) que es un funcionario público, no puede usar su cargo que tiene para hacer campaña. Ahí se vulnera el principio de autoridad. Si es así, se le aperturaría un proceso. Una vez que conteste, se le sancionaría si es que hay esa posibilidad”, señaló el titular del Jurado Electoral Especial.

Lizana, que estuvo acompañado por la doctora Gladys Péndola Arviza, representante del Ministerio Público y Gloria Montero de la Sociedad Civil, señaló que cualquier ciudadano que cuente con medios probatorios de hechos similares, podrá interponer su denuncia.

Cabe mencionar que, en un video difundido en Facebook, se escucharía al alcalde de Suyo, Jorge Huanca, instando a un grupo de pobladores a votar por un candidato al Congreso.

En las imágenes la autoridad edil indica que, cuando inició su campaña para alcalde, se rodeó de una persona y da su nombre completo del postulante.

“Ahorita está postulando a la cámara de diputados. Él ha estado todo el tiempo político conmigo (...). Ahora quiero que gane y que gane. ¿Saben porqué? Porque nosotros como alcaldes tenemos que tener la relación social con esos padres de la patria y así nos puedan apoyar con una obra u otra obra...”, señalaría el alcalde.