A plena luz del día y ante la mirada de varios transeúntes, un sicario asesinó a balazos a la médica y especialista en gastroenterología pediátrica, Minoskka Pinto Lazo, cuando llegaba a su vivienda ubicada en la urbanización San Felipe, en la provincia de Piura.

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El lamentable crimen ocurrió cerca de las 1:53 de la tarde del viernes 10 de abril. En el momento que la profesional se disponía a ingresar a su inmueble, un sicario que vestía una bermuda, polo blanco y gorro, llegó por detrás y le disparó al menos dos balazos, que le provocaron la muerte de forma instantánea y su cuerpo quedó tendido sobre la vereda.

El ataque quedó registrado en videos y se observa que, tras disparar, el criminal huyó a paso acelerado para luego, según versiones de los vecinos, abordar una motocicleta y fugar por las calles de la jurisdicción.

La Policía llegó a la zona y recabó diversos indicios. Además, ha solicitado otras imágenes de cámaras de vigilancia de inmuebles y establecimientos comerciales para identificar a quienes participaron en el lamentable crimen.

Tras el asesinato, sus colegas exigieron justicia y la recordaron por su gran labor con los menores. “No es solo una vida la que se apaga, es también el cuidado y la vocación por nuestros niños”, manifestó una amiga de la víctima.

Minosska Pinto se desempeñaba como médico cirujano con especialización en Pediatría y Gastroenterología Pediátrica. Ella realizaba el tratamiento de trastornos digestivos y problemas nutricionales en menores. Además, era integrante del Colegio Médico del Perú, donde era valorada por su profesionalismo.

En tanto, el Ministerio Público informó el inicio de las diligencias preliminares tras el asesinato en circunstancias que son investigadas.