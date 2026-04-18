El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra J.F.M.S. (19), investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, tras el requerimiento presentado por la fiscal provincial Marisol Rodríguez Chero, de la Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura.

Según informó el Ministerio Público, la medida se sustenta en diversos elementos de convicción reunidos durante las diligencias preliminares, entre ellos el acta de intervención policial, el registro personal, la incautación del arma y municiones, así como la revisión del equipo telefónico del investigado.

Uno de los principales sustentos es el informe de balística forense, que determinó que el arma de fuego se encontraba operativa y había sido utilizada recientemente. A ello se suma la pericia de absorción atómica, cuyo resultado fue positivo para plomo, bario y antimonio, residuos asociados al uso de armas de fuego.

Asimismo, se verificó que el investigado no cuenta con licencia para portar armas y registra una detención previa por el mismo delito en 2025, de acuerdo con información del sistema RENADESSPLE y del Ministerio Público.

J.F.M.S. será internado en el penal de Piura mientras duren las investigaciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena no menor de ocho años de prisión.

Cabe señalar que el joven también es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer por su presunta vinculación con el asesinato de la médica Minoska Pinto Lazo, ocurrido el pasado 10 de abril en Piura.