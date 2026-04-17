Tras salir en libertad, el médico William Seminario Girón, esposo de la pediatra Minosska Pinto Lazo, asesinada a balazos la tarde del 10 de abril, anunció que tomará las acciones legales contra los policías por su ilegal detención, ocurrida la noche del último domingo.

El viudo de la pediatra fue puesto en libertad la mañana del miércoles por disposición de la fiscalía. “Lo único que les menciono es que yo fui detenido por el tema de los chips, hasta el momento no estoy como investigado en ese hecho, le repito, ni siquiera me han vuelto a llamar (la fiscalía)”, dijo Seminario Girón.

Subrayó que estuvo detenido hasta la 1 de la mañana en una carceleta ilegalmente y que hasta el momento no se han encontrado medios probatorios en su contra, caso contrario continuaría detenido. “Espero que realmente investiguen todas las hipótesis y no saquen conclusiones...No sé cómo ellos (los policías) piensan ¿Por qué me sindican, no?¿Cuáles son los elementos de convicción para que me sindiquen?¿Dónde está el elemento de convicción?

Anunció que tomará las acciones legales por su detención. “...pero no es justo que dañen la honra de mi esposa, tomaré acciones legales contra todas las personas que han faltado a la verdad, contra todas las personas que durante mi detención ilegal hayan participado, todos, absolutamente todos”, afirmó Seminario.

Exigió justicia, recalcando que él y su pequeño hijo de un año y medio son los principales agraviados de la muerte de la pediatra Minosska Pinto. “Yo también pido lo mismo (justicia) porque yo también siento lo mismo, les hago recordar que yo soy el principal agraviado junto con mi hijo. Quien ha perdido este ser hermoso es mi hijo y yo, no ustedes, yo y mi hijo lo hemos perdido. Tenemos que aprender a vivir sin ella, una mujer cariñosa, dedicada, entregada, la base de una familia”, manifestó.