Vecinos de diversos sectores de Sullana denunciaron el constante colapso de buzones de alcantarillado, una situación que representa un grave riesgo para la salud pública, debido a la exposición de aguas servidas.

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Uno de los problemas ocurre en la transversal San Hilarión, en la intersección con las calles Santa Clara y Ricardo Palma, en el límite que divide los asentamientos Sánchez Cerro y Carlos Mariátegui, donde han colapsado dos buzones.

Asimismo sucede en la cuadra 5 de la calle Santa Catalina en el mismo Sánchez Cerro, donde emana gran cantidad de aguas servidas.

Mientras que en el asentamiento 15 de Marzo los vecinos denunciaron el atoro de los buzones de alcantarillado y debido a que la Eps Grau no llega a pesar de las llamadas, ellos tienen que estar solucionando estos problemas.