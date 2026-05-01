Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y precandidato del partido Alianza para el Progreso (APP) para tentar un segundo periodo, pidió a las cabezas del partido “acciones y no palabras”. Esto, en relación al comunicado que emitió la organización política asegurando que sí participarán en las elecciones regionales y municipales y que respaldan a todos los precandidatos.

“Espero acciones concretas y que César Acuña (líder de APP) se pronuncie y diga si va a realizar los correctivos necesarios y expulsar a los de dudosa reputación del partido. Se debe sentar las bases y los principios que debe seguir todo militante y dejarle espacio a los ciudadanos de buena voluntad”, manifestó el burgomaestre.

PREFERENCIAS

Hace algunos meses, Mario Reyna fue denominado por César Acuña como uno de sus “gallos” para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

La idea parecía que iba madurando, a tal punto de que el actual burgomaestre inscribió una precandidatura en APP para tentar la posibilidad de ser el candidato oficial al sillón edil de Trujillo.

Sin embargo, tras la histórica derrota de APP en las elecciones del 12 de abril, pues ni siquiera pasó la valla electoral y perderá en 2027 su vigencia como partido político, Mario Reyna ha optado por mantener en suspenso sus intenciones de seguir siendo el “gallo” de César Acuña.

CONTUNDENTE

En tanto, Ever Cadenillas, antiguo militante y fundador de APP, sostuvo que se tiene que analizar a profundidad la respuesta que recibió el partido en las urnas por parte de su militancia y de la población el pasado 12 de abril.

Desde su punto de vista, APP no debería presentarse a las próximas elecciones del 4 de octubre. “Creo que hay que respetar la voluntad de la población. Hay que decidir bien. El pueblo no olvida y en cuatro o cinco meses el castigo a recibir podría ser mayor”, manifestó.

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