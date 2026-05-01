Veinticinco miembros de las redes de trata de personas y explotación sexual “Hijos de Dios” y “Tren del Llano”, facciones de la organización criminal ‘Tren de Aragua’ en Perú, fueron capturados en un megaoperativo realizado en diferentes regiones del país, incluido Piura.

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) consiguió la detención preliminar judicial de 25 presuntos miembros de las redes de trata de personas y explotación sexual ‘Hijos de Dios’ y ‘Tren del Llano’, facciones de la organización criminal ‘Tren de Aragua’ en Perú. En Piura se detuvo a tres personas, dos varones y una mujer.

De acuerdo con las indagaciones, ambas redes operaban desde junio de 2023 y se encargaban del traslado a Perú de mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana para acogerlas en hostales, discotecas y clubes nocturnos, con el fin de que paguen entre S/ 15 000 y S/ 20 000 por conceptos de viaje, alimentación y consoliden sus ‘plazas’ mediante servicios sexuales.

Se conoció que se detuvo a Glorimar Gómez y Hender Montilla, cabecillas del ‘Tren del Llano’ e ‘Hijos de Dios’, respectivamente. Estas organizaciones, asimismo, se estructuraban con roles específicos de multadores, seguridad en los locales, administradores, controles y vigilancia de las víctimas, entre otros.

El megaoperativo, liderado por el fiscal provincial César Changa, contó con la participación de más de 50 fiscales, así como policías, y comprende el allanamiento de 39 inmuebles en Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas. También se ejecuta la incautación de documentos, dispositivos electrónicos y demás elementos que contribuyan a esclarecer los hechos que abarcan los delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión, homicidio y otros ilícitos.